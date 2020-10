AF Gruppen skal bygge leilighet- og næringsbygg i Brumunddal

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen , har signert avtale med Midtbyen Pale AS om oppføring av et kombinert leilighet- og næringsbygg i Brumunddal, melder selskapet i en børsmelding torsdag.

Avtalen er en totalentreprise verdt 176 millioner norske kroner og bak Midtbyen Pale står utleie- og forvaltningsselskapet Høyen Eiendom AS.

– Det er godt å se at det er aktivitet innen næringseiendom selv i utfordrende tider, og jeg er veldig fornøyd med at vi har fått landet kontrakten, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.