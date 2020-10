Bygger 132 boliger for 173 millioner

NYTT OPPDRAG: For AF Gruppen og konsernsjef Amund Tøftum.

NYTT OPPDRAG: For AF Gruppen og konsernsjef Amund Tøftum. Foto: Iván Kverme

AF Gruppen er via datterselskapet HMB Construction tildelt en kontrakt for bygging av 132 nye leiligheter i bydelen Tallbohov nordvest for Stockholm, melder entreprenørkonsernet.

Verdien av kontrakten er 164 millioner svenske kroner, cirka 173 millioner norske kroner.

Fra før oppfører HMB 180 utleieleiligheter i samme bydel, for oppdragsgiveren Tornet Bostadsproduktion.

Den nye etappen omfatter 118 andelsleiligheter og 14 leiligheter tilpasset for personer med særskilte behov. Den ventes fullført i begynnelsen av 2024.