Veidekke-datter skal utvide rullebane for 148 millioner

Veidekkes datterselskap Tore Løkke har sikret en kontrakt om å utvide en rullebane på Ørland flystasion for Forsvarsbrygg. Kontrakten er på 148 millioner kroner. Rullebanen må oppgraderes for å tilfredsstille NATO-krav. Arbeidet starter i nærmeste fremtid, og vil pågå i rundt et år.

– Vi takker så mye for tilliten og oppdraget. Vi har hatt mange oppdrag på flyplasser rundt i Norge, også her på Ørland i forbindelse med utbyggingen og opprustningen av flystasjonen. Forsvarsbygg er en viktig kunde for Veidekke og oss, så denne kontrakten er vi veldig glade for, sier daglig leder Terje Bratberg i Tore Løkke AS.