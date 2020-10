Veidekke vil betale aksjonærene mer i utbytte

I forbindelse med at Veidekke signerte avtale om salg av eiendomsvirksomheten, annonserte selskapet at styret etter gjennomføring av transaksjonen ville foreslå utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 20 kroner pr. aksje.

Utbetaling av et ekstraordinært utbytte skal behandles i en ekstraordinær generalforsamling, som er planlagt å gjennomføres 3. desember. Innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen vil skje i forbindelse med offentliggjøring av Veidekkes resultat for tredje kvartal 2020 den 12. november.

Utbytte forventes godskrevet aksjonærene om lag én uke etter avholdt ekstraordinær generalforsamling.