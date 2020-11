Får 143 millioner for å rehabilitere kontorbygg

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert en avtale med Per Krohgs vei 1 KS (Oslo Pensjonsforsikring) om rehabilitering av Per Krohgs vei 1 på Karihaugen i Oslo. Avtalen, som er en totalentreprise i samspill, har en verdi på 143 millioner kroner, ekskl. mva.

Bygget er totalt på 14.000 kvadratmeter med ca. 3.300 kvadratmeter kontor og resterende lager.

– Vi er svært fornøyde med å inngå denne samspillskontrakten med en betydelig og samfunnsbevisst kunde. Vi har siden i vår jobbet tett sammen med kunden og har fått en god start på prosjektet, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Prosjektet har startet opp og skal overleveres 31. oktober 2021.