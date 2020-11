NRC sliter i Norge

leverte idag sine tall for tredje kvartal og inntektene er opp 106 millioner fra samme kvartal ifjor.

Se live-webcast av kvartalspresentasjonen

Selskapet skriver i sin kvartalstallsrapport at dette skyldes valutaendringer og at de fortsatt har utfordringer i flere prosjekter som påvirker resultatet negativt og at de jobber med å forbedre prosjektgjennomføringer.

NRC Group (Mill. kr) 3. kv./20 3. kv./19 Driftsinntekter 1956 1850 Driftsresultat 136 146 Resultat før skatt 47 63 Resultat etter skatt 40 50

Norge med marginfall

I Norge hadde NRC inntekter på 541 millioner, mot 683 millioner i samme kvartal i fjor. Den organiske veksten er negativ med 21 prosent. Dette forklares med lavere aktivitet fordi selskapet ikke har vunnet like mange anbudsrunder.

Inntekter før renter, skatter, avskrivninger er på 16 millioner mot 52 millioner samme kvartal ifjor og EBITA-marginen falt fra 7,6 prosent til 3 prosent tredje kvartal i år.

Dette var en lavere margin enn selskapet forventet, heter det i rapporten. Ordreboken er også slank og NRC ser for seg videre vekst hovedsaklig relatert til allerede pågående prosjekter.

NRC Group Leverandør av bane- og transportrelatert infrastruktur med hovedkontor på Lysaker.

Adm. direktør er Henning Olsen.

Største aksjonær er det finske statlige jernbaneselskapet VR-Yhtymä.

Se presentasjonen her.