AF Gruppen med kontrakt på 240 millioner

Betonmast, et datterselskap i AF Gruppen, har signert avtale med Porsgrunn Bolig om bygging av Frednes Brygge II i Porsgrunn. Avtalen er en totalentreprise, og har en verdi på om lag 210 millioner kroner.

Totalt omfatter prosjektet 65 leiligheter fordelt på to bygg, med garasjeanlegg i kjelleren. Avtalen er delt i to, hvor første del omfatter garasjeanlegget og den første blokken med 34 leiligheter, samt prosjektering for hele prosjektet.

Det er salgsforbehold på andre byggetrinn av kontrakten for bygging av de resterende 31 leilighetene.

– Vi har bygget flere prosjekter i Porsgrunn de senere årene, og er glade for å kunne være med og sette vårt preg på utviklingen av byen, sier konsernsjef Jørgen Evensen i Betonmast.

Byggestart planlegges til første kvartal 2021, og ferdigstillelse er beregnet til fjerde kvartal 2022.