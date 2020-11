Meglerhus jekker opp kursmålet etter fredagens tall

KJØP: Kepler Cheuvreux venter kursoppgang for AF Gruppen og konsernsjef Amund Tøftum.

KJØP: Kepler Cheuvreux venter kursoppgang for AF Gruppen og konsernsjef Amund Tøftum. Foto: Iván Kverme

Fredag i forrige uke presentert AF Gruppen sine tredjekvartalstall, noe som sendte aksjen opp 5,2 prosent til 175 kroner. Entreprenørkonsernet omsatte for 6,37 milliarder kroner, opp fra 5,07 milliarder i tredje kvartal 2019. Resultatet økte fra 339 til 368 millioner kroner.

«Etter et svakt første halvår er vi tilbake på et lønnsomhetsnivå der vi bør ligge», skrev Amund Tøftum i sin første kvartalsrapport som konsernsjef for AF Gruppen.

Nå er Kepler Cheuvreux ute med en oppdatering på aksjen hvor kursmålet heves fra 195 til 205 kroner. Ifølge TDN Direkt gjentas kjøpsanbefalingen.

Tallknuserne jekker opp estimatene for perioden 2020-2022 og beskriver fjerdekvartalsrapporten 12. februar som neste mulige trigger.