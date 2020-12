AF Gruppen innstilt som entreprenør på Radiumhospitalet

AF Gruppen har blitt innstilt som entrepenør av Helse Sør-Øst RHF for nytt klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet. Verdien på avtalen er 117 millioner kroner.

- Vi meget godt fornøyd med at Helse Sør-Øst RHF har innstilt oss på en ny og spennende entreprise på det nye klinikk- og Protonbygg på Radiumhospitalet. Vi har tidligere gjennomført riving og klargjøring av tomten for byggingen og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med prosjektorganisasjonen til Helse Sør-Øst RHF, sier Eirik Wraal, konserndirektør for Bygg, Energi og Miljø i AF Gruppen.