Veidekke kjøper og fusjonerer

Veidekke har inngått en intensjonsavtale om kjøp av resterende 51 prosent i Hallingdal Bergboring fra Fjellberg Eiendom AS, og vil deretter fusjonere det sammen med Kynningsrud Fundamentering for å etablere et felles selskap.

Det nye selskapet eies 87,5 prosent av Veidekke Entreprenør og 12,5 prosent av familieselskapet Fjellberg Eiendom AS i et strategisk partnerskap.

- Vi ønsker å samle spesialistkompetanse, erfaring og kapasitet innen fundamentering i de to selskapene for å gi oss økt konkurransekraft til å konkurrere om de stadig større anleggsoppdragene, sier Martin Gadd, direktør for Spesialenheter i Veidekke Infrastruktur.

Veidekke eier fra tidligere 100 prosent av Kynningsrud Fundamentering og 49 prosent av Hallingdal Bergboring. Oppkjøpet av de resterende 51 prosent av Hallingdal Bergboring muliggjør fusjonen. Navnet på det nye selskapet er ikke bestemt, men vil bli offentliggjort etter at oppkjøpet og fusjonen er gjennomført.

Selskapet skal ledes av Martin Gadd.