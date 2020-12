Veidekke inngår kontrakt for bygging av vanntårn

Vivab og Veidekke har inngått en kontrakt om byggingen av Varbergs nye vanntårn for Vivab, ifølge en melding fredag. Kontraktssummen for gjennomføringsfasen er 249 millioner svenske kroner, og byggingen ventes å pågå frem til februar 2024. Vanntårnet Våga i Varberg er et samspillsprosjekt, der Veidekke og Vivab sammen har ansvar for planer, prosjektering og gjennomføring.

Ifølge selskapet har Varberg kommune fattet beslutningen om å starte byggingen av vanntårnet, som med sin utradisjonelle utforming har vekket både svensk og internasjonal oppmerksomhet allerede før første spadetak er tatt.

– Vi gleder oss veldig til sammen å ta steget over i byggefasen. Slike komplekse prosjekter stiller store krav til samspillsevner og passer veldig godt for Veidekkes måte å arbeide på, sier Maria Östman, avdelingsleder i Veidekke Anläggning SydVäst i meldingen.