Endúrs datterselskap, BMO Entreprenør, har signert en rammeavtale med Bærum kommune for vedlikeholdstiltak langs vei med Bærum Kommune, fremgår det av en børsmelding mandag.

Kontrakten gjelder for to år, men er med opsjoner for ytterligere tre år. Rammeavtalen har en samlet verdi på over 10 millioner kroner.