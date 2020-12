Pellerin skal bygge leilighetsbygg for 350 millioner

Pellerin, eiendomsselskapet til investor Roar Dons, har lagt planene klare for byggingen av et nytt leilighetshotell i det såkalte «Pellerin-kvartalet» i Tromsø.

Det kommer frem i en pressemelding fra selskapet tirsdag ettermiddag.

Totalt 600 mill.

Bygget vil ha en totalkostnad på omtrent 350 millioner kroner. Ifølge selskapet vil dette bringe den totale investeringen i Pellerin-kvartalet til 600 millioner kroner.

– Pellerin er glad for å kunne bekrefte at vi nå går i gang med det neste byggetrinnet i Pellerin-kvartalet. Her bygger vi et leilighetshotell med 154 leiligheter, sier adm. direktør Eirik Espejord i Pellerin.

BYGGEKLAR: Eirik Espejord i Pellerin Eiendom. Foto: Iván Kverme

Bygget er ventet å påbegynnes i januar, og skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Det nye Pellerin kvartalet er utviklet i samarbeid med Niels Torp Arkitekter, som også har tegnet The Edge og ombyggingen av Postgården på oppdrag fra Pellerin.