Større enn Selvaag Bolig og Solon til sammen

– Vi kommer til å ligge på to tredeler i Sverige og resten i Norge, men akkurat nå har vi mer å selge i Sverige, sier Schumann.

I fjerde kvartal solgte selskapet 689 boliger, 579 svenske og 110 norske, mens for hele 2020 var status 1.716 solgte boliger mot 1.410 året før.

Samlet for året ble det solgt boliger for 9 milliarder kroner, hvorav Nordrs eierandeler i heleide og deleide prosjekter til sammen utgjorde 7,1 milliarder.

Til sammenligning meldte de børsnoterte boligutbyggerne Solon Eiendom og Selvaag Bolig mandag at de hadde solgt for 3,06 og 3,46 milliarder i fjor.

Selskapet er det gamle Veidekke Eiendom som ble solgt til en gruppering der Ivar Tollefsen og det børsnoterte Norwegian Property – der investoren John Fredriksen eier 80 prosent av aksjene – sitter på 42,5 prosent hver, mens et Union-fond vil eie de siste 15. Selskapet ble formelt solgt 15. juni for 7,7 milliarder kroner, og inneholdt utbyggingsrettigheter for 18.000 boliger i og rundt de største byene i Norge og Sverige.

Høyt trykk i svenske storbyer

Schumann forteller at markedet i storbyene Stockholm, Göteborg og Malmö er spesielt godt.

– Det svenske markedet er preget av bostadsretter, tilnærmet likt borettslagsleiligheter, sier Schumann.

STOREIER: Ivar Tollefsen. Foto: Håkon Sæbø

Han forteller at salgsprisene deres i Sverige i snitt ligger rundt 100.000 svenske kroner pr. kvadratmeter, inkludert mellom 15.000 og 17.000 kroner i fellesgjeld.

– Vi har i etterkant avtalt mange kjøp av tomteområder, og vi kjøper fremdeles, mye av det er i Sverige, sier Schumann.

Vil øke betydelig

– Hvilke ambisjoner har dere på salgs- og byggetakt?

– Vi ønsker ikke gå ut med store ambisjoner ennå, men ser vi på farten vi har nå, skal vi øke produksjonen betydelig de neste årene, sier han.



– Hvordan er tilgangen til entreprenører?

– Antallet boliger i produksjon ved utgangen av 2020 var 2.737.

– Det er færre boligprosjekter i Oslo, så det er god tilgang, også i Sverige. Vi ser at stadig flere norske etablerer seg der, sier han.

STOREIER: John Fredriksen. Foto: NTB

Veidekke har vært der i en årrekke, og også AF Gruppen og Betonmast er ekspansive i nabolandet.