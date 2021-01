Lønnsomhetsfall for boligbygger

– Vi har fokus på lønnsomhetsforbedringer, vi har blant annet redusert bemanningen og kuttet i generelle kostnadsbaser, forteller adm. direktør i Hamar-selskapet BoligPartner, Mari Skjærstad.

Fallende lønnsomhet

Mens omsetningen i BoligPartner har ligget på 1,5 milliarder kroner i selskapet i 2018 og 2019, har resultatet før skatt falt fra 28,5 til 17,5 millioner.

Hovedselskapet Boligpartner Konsern har fra mesteparten av inntektene fra BoligPartner, men resultatet før skatt har gått fra 68,8 millioner i 2017 før det falt til 18,4 millioner året etter og endte på minus 6,2 millioner i 2019.

– Vi har ikke tallene helt klare, men vi regner med en samlet omsetning i innen BoligPartner rundt 1,4 milliarder i fjor og bedre resultattall, sier Skjærstad, som ikke har resultattall klare ennå.

VIL INN PÅ LEILIGHETSMARKEDET: 60 prosent av boligbyggingen er i dag eneboliger, men BoligPartner satser nå på leiligheter i småhus. Foto: BoligPartner

BoligPartner bygger boliger og hytter, og i fjor utgjorde totalsalget 622 enheter, og hytteandelen ligger rundt 20 prosent.

Hovedsakelig eneboliger

60 prosent av boligene er eneboliger, og det utelukker i stor grad hovedstaden som marked.

– Vi jobber fra Tromsø til Kristiansand med hovedvekt på Østlandet. Jeg vil si at vi er alle steder i området bortsett fra Oslo, sier hun.

Hittil har det vært lite leilighetsbygging, men nå har selskapet utviklet et konsept med flermannsboliger i tre.

– Vi har to blokker i Fet kommune nord for Oslo. Den ene er det 16 leiligheter i, den andre 15. Jeg tror at vi med vårt konsept kan bygge mindre prosjekter enn det den typiske blokkbyggeren i betong må ha, for å kunne regne det hjem, sier Skjærstad.

Selskapet eies av Gunnar A. Wedvik og familie som sitter med nær 82 prosent, resten eier Jon Rune Madsen.