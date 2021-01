NRC skuffer med lønnsomheten

Torsdag kveld kommer NRC Group med en oppdatering for regnskapstallene for 2020. Selskapet forventer at inntektene for 2020 viser 6,45 milliarder kroner, mens EBITA forventes å være omtrent 50 millioner kroner.

Det tilsvarer en margin på 0,8 prosent, noe som er betydelig lavere enn hva selskapet guidet i kvartalsrapporten for 3. kvartal. Selskapet indikerte at marginen i 2020 ville være på omtrent 1,5 prosent. NRC skylder hovedsakelig på svakere resultater enn forventet i rivnings- og gjenvinningsvirksomheten i Norge.

DNB Markets anbefaler kjøp av NRC med et kursmål på 35 kroner. Meglerhuset viser til at NRC har en ambisjon om å oppnå en omsetning på 10 milliarder kroner og en EBITA-margin på 7 prosent innen 2024.

Ved utgangen av 2020 satt selskapet på kontanter til 610 millioner kroner, mens markedsverdien er rett over 2 milliarder kroner.