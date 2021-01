Analytiker roper selg etter resultatvarsel

Torsdag kveld kom NRC Group med en oppdatering for regnskapstallene for 2020. Selskapet forventer at inntektene for 2020 viser 6,45 milliarder kroner, mens EBITA forventes å være omtrent 50 millioner kroner. Det tilsvarer en margin på 0,8 prosent, noe som er betydelig lavere enn hva selskapet guidet i kvartalsrapporten for 3. kvartal.

Analytiker Simen Mortensen i DNB Markets er skuffet over nyhetene fra NRC Group og nedgraderer aksjen fra kjøp til selg samtidig som han kutter kursmålet fra 35 til 20 kroner. Analytikeren har tidligere beskrevet NRC Group som et underanalysert vekst-case. Det tror han ikke nå lenger.

– Det blir et skikkelig krakk i aksjen. En stor profit-warning, sier Mortensen til Finansavisen.

Resultatvarselet gjør at analytikerens tidligere basecase-scenario, med en marginforbedring for 2021, ser lite aktuelt ut, og han har derfor kuttet estimert EPS for 2021 med 66 prosent.

– Bear-caset har materialisert seg, og NRC har tilsynelatende ikke klart å løfte EBITA-marginene, med henvisning til økt konkurranse i Sverige, understreker Mortensen.

DNB Markets venter nå at investorene først på et senere tidspunkt vil begynne å vurdere utsiktene for 2022 og 2023, og at aksjen i mellomtiden vil falle tilbake.