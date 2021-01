Multiconsult er tildelt transport-kontrakt

Entreprenøren Multiconsult er tildelt en kontrakt i Polen for å bidra med tekniske tjenester for en grunnstudie som skal bidra til forhåndsdokumentasjon for Solidarity Transport Hub (STH), fremgår det av en børsmelding fredag.

STH er et statlig selskap som ble grunnlagt i 2018 for å forberede og gjennomføre et langsiktig prosjekt med mål om å konstruere et nytt transportknytepunkt under samme navn.

Multiconsult Polska vil være ansvarlig for å innhente geofysiske data, samt planlegging innen design og forberedelse for implementering av investeringen. Kontraktsverdien er på 68 millioner kroner over de neste to årene.