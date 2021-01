Hamret ned etter andre nedskrivning på 11 måneder

– Det ser ut som det er gjentagende – fikser de et problem, dukker et nytt opp. Selskapet har jobbet med restrukturering av virksomheten, men det ser ikke ut som de klarer å komme seg videre, sier Danske Bank-analytiker Erik Sand, etter NRCs resultatvarsel, det andre på elleve måneder.

Ned over 30 prosent

Fredag morgen stupte aksjen i det børsnoterte entreprenørselskapet over 30 prosent etter at selskapet hadde publisert et resultatvarsel kvelden før. Her kommer det frem at Ebita-marginen (fortjeneste før finans, skatt og avskrivning) ikke blir på de 1,5– 2,0 prosentene som selskapet forespeilet i tredje kvartalsrapporten, men 0,8 prosent.

GJENTAGENDE: – Fikser NRC et problem, dukker et nytt opp, sier Danske Bank-analytiker Erik Sand.

NRCs hovedengasjement er hovedvekt på skinnegående kommunikasjonsmidler, som tog, trikk og t-bane, og er etablert i Norge, Sverige og Finland.

– Det har vært en tung start på fredagen?

– Det er ikke til å komme bort fra, det, sier finansdirektør Dag Fladby i NRC.

– En vesentlig del av resultatfallet skyldes svakere resultater i rive- og gjenvinningsvirksomheten pluss nedskrivning i ett prosjekt, sier han.

Omsetningen er anslått til 6,45 milliarder, mens resultatet ender rundt 50 millioner.

110 mill. i fjor

Fladby ønsker ikke å si noe om hvilket prosjekt eller hvor mye som tas der, men også etter 2019 måtte selskapet ta en nedskrivning, den gang på 110 millioner kroner.

– I fjor nedskrev vi prosjekter innen den svenske virksomheten og Rail i Norge. Her har vi fått vesentlige forbedringer, sier Fladby.

På kapitalmarkedsdagen i februar i fjor la ledelsen frem en ambisjon om 10 milliarder i driftsinntekter og en Ebita-margin på 7 prosent i 2024.

– Hvordan står de prognosene seg nå?

– Vi har ikke revidert målene, men det er åpenbart at vi ligger bak skjema. Vi har fått til store forbedringer i problemene vi hadde i 2019, så ambisjonen står fortsatt, sier han.

For lav ordreinngang

Selskapet har tidligere uttalt at ordreinngangen i Sverige og den norske anleggsvirksomheten er for lav, og dette har vedvart. Dette gjør at selskapet ikke klarer å ta ut marginene de trenger i form av skalafordeler.

– Vi har vært tydelige på at vi trenger større volum i Sverige og i den norske anleggsvirksomheten. Den norske delen har gått bra, men vi skulle hatt mer for å få bedre skalaeffekt.

– Hvor mye mer trenger dere?

– Det avhenger blant annet av prosjektsammensetningen, så det kan jeg ikke si noe konkret om.

I resultatvarselet skriver ledelsen at konkurransen er tøff, og Fladby sier at i Sverige preges markedet av mange tilbydere og prispress.

– I Norge er konkurransen sunn og stabil, i Sverige er konkurransen hard selv om det er et høyt utbud av kontrakter, sier han.

Tror på tøft 2021

– Resultatvarselet taler for seg selv, sier Danske Bank-analytiker Erik Sand.

– Ordreinngangen er ikke som man skulle håpe, og selskapet går inn i 2021 med et utgangspunkt som er like dårlig som for 2020, som man visste ville bli tøft, sier han.

Også i 2020 måtte selskapet sende ut melding om store nedskrivninger.

– Hva tror du om 2024-anslagene selskapet som selskapet kom med i fjor?

– Omsetningsveksten var en målsetning basert på organisk vekst og oppkjøp, og det er vanskelig å si hva som er hva. Den underliggende markedsveksten er der, så det er mulig å vokse, spørsmålet er om NRC klarer å ta del i veksten, sier han.

RØMTE SKUTA: Investor Jan Haudemann-Andersen. Foto: Iván Kverme

Han er kritisk til ordrereserven som han mener er for liten.

Svake skalafordeler

– Det gjør det vanskelig å få skalaeffektene som kreves for å oppnå gode marginer.

– Hvordan gjør NRC det i forhold til sine konkurrenter?

– Det er ingen børsnoterte sammenlignbare selskaper, så det gjør det vanskelig å si hvordan NRCs utvikling har vært. Det er mange konkurrenter med noen større og en underskog av mindre. Det er typisk de mindre NRC har kjøpt i sin vekststrategi. Vi ser at det er mange konkurrenter om kontraktene, så det er nok tøff priskonkurranse.

Danske Bank-analytikeren har et kursmål på 28 kroner på aksjen etter resultatvarselet.

Anbefaler salg av aksjen

Også DNB Markets-analytiker Simen Mortensen har justert ned sine forventninger til selskapet kraftig. I en oppdatering fredag morgen kutter han kursmålet fra 35 til 20 kroner, og har en selg-anbefaling.

Store, private ute

Etter nedsablingen av aksjen fredag morgen har kursen stupt fra 84 kroner til 18,80 kroner like før klokken 14 fredag.

Mens de to største aksjonærene ved inngangen til 2019 var Jan Haudemann Andersen og Kristian G Lundkvist med henholdsvis 11,5 og 10 prosent, er det nå renset for private investorer. De to nevnte, sammen med tidligere NRC-sjef Øivind Horpestad, solgte aksjer for 600 millioner fra høsten 2019.

I dag er det ingen store private investorer igjen.

Størst er det statlige jernbaneselskapet i Finland, VR-Yhtymä, som fikk deloppgjør i aksjer da NRC kjøpte VR Track i høsten 2018 for 225 millioner euro. 35 prosent av oppgjøret kom i NRC-aksjer.