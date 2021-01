NRC mister kjøpsanbefalingen fra Nordea Markets, og blir satt ned til hold, viser en analyse fra meglerhuset mandag.

Nedgraderingen kommer som en følge av kortsiktig usikkerhet, skriver TDN Direkt.

Etter at NRC gikk ut med et resultatvarsel på torsdag, har Nordea senket prognosene sine betydelig, viser til at det er begrenset visibilitet i år.