To bygg skal renoveres og bygges på. Et eksisterende tilbydd fra 1960-tallet utvides med tre etasjer. Videre skal det oppføres et nytt bygg på fire etasjer, med læringsrom på taket. Kjøkkenet og spisesalen ved skolen skal totalrenoveres. Dessuten skal skolen ha en avdelbar idrettssal med åtte garderober under bakkeplan, ifølge Veidekke.