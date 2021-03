Ole Bulls villa skal pusses opp - stenges i to år

I juli i fjor ble det kjent at Ole Bulls sommervilla fra 1873 står overfor store vedlikeholdsbehov, med blant annet råteskader, lekkasjer og skadedyrutfordringer.

Nå skal museet som eier villaen starte opp et oppussingsprosjekt for å restaurere standarden for kommende generasjoner, ifølge en pressemelding fra KODE.

«De økonomiske utfordringene museet sto ovenfor var betydelige, men økte bevilgninger fra statsbudsjettet har gjort at rehabiliteringsarbeidet nå kan startes,» heter det i pressemeldingen.

Kostnaden for å redde Ole Bulls villa og sikre et museum for fremtiden anslås ifølge pressemeldingen å være 40 millioner kroner.