Tar Tollefsen-oppdrag i Oslo til 150 millioner

AF Gruppen har inngått en avtale med Nygård Boligutvikling Holding for byggingen av boligprosjektet Kværnerhøyden på Nygårdshøyden ved Svartdalsparken i Oslo, opplyser entreprenørkonsernet.

Verdien av prosjektet oppgis til 150 millioner kroner.

Nygård Boligutvikling Holding eies av Fredensborg Bolig, som igjen er eid 50/50 av Tollef Svenkerud og Ivar Tollefsens Fredensborg.

Nær utsolgt, klart i 2023

Kværnerhøyden er et nytt prosjekt bestående av 71 leiligheter fordelt på to blokker på 12 og fem etasjer samt et townhouse, som skal oppføres med fasader i teglstein. Prosjektet er allerede nær utsolgt, prosjekteringen starter nå i andre kvartal, og byggingen ventes å starte opp i tredje kvartal, opplyses det.

– Vi har hatt et langt samarbeid med Fredensborg Bolig for å muliggjøre dette prosjektet, og vi ser frem til at vi nå kan bidra til å transformere dette industriområdet til det flotte boområdet som det legges opp til, sier konserndirektør Tormod Solberg i AF Gruppen i meldingen.

– Det er også gledelig å kunne inngå en avtale med en helt ny, stor og langsiktig kunde som Fredensborg Bolig, tilføyer han.

Prosjektet består av ett byggetrinn, som ventes fullført i andre kvartal 2023. Arkitekt er Dyrø & Moen Arkitekter.