Skal bygge 341 parkeringsplasser

Veidekke har fått i oppdrag av Kanalbyen Eiendom AS å bygge et parkeringsanlegg med 341 parkeringsplasser i fjellet på Odderøya i Kristiansand.

Kontrakten er en totalentreprise verdt 130 millioner kroner, ekskl. mva.

Kanalbyen er en ny bydel på Odderøya i gangavstand fra Kristiansand sentrum. Her er det planlagt for rundt 700 leiligheter med sjøen på den ene siden, skogen på den andre og en kanal gjennom det hele. De første beboerne flyttet inn i januar 2019, og nå er det tredje av i alt syv byggetrinn under oppføring.

Arbeidene med P-huset er planlagt med oppstart i mai eller juni og ferdigstillelse før julen 2022.