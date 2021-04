Velger bort 71 prosent av markedet

– Du er ikke redd for at Veidekke får dårligere forhandlingskort når dere ikke deltar i kontrakter på over 1,5 milliarder?

– Nei, vi merker ikke noe slikt. Vi holder trykket oppe på infrastruktur, men er restriktive på type kontrakt og størrelse, men vi har fortsatt gode muligheter i markedet, sier han.

Den børsnoterte konkurrenten AF Gruppen har tatt flere av disse kontraktene, og har ikke større betenkeligheter med det.

De er blant annet med i kampen om utbyggingen av ny firefelts vei på strekningen E39 Lyngdal øst–Lyngdal vest i Agder, som har en kontraktsverdi på 2,75 milliarder kroner, ekskludert opsjoner og moms.

Svak markedsvekst

Veidekke tror at det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet vil øke med 1 og 2 prosent i år og neste år.

25.03.2021

Den sterkeste veksten vil det største segmentet få, anlegg. Her spås det oppgang på 6 prosent i år og 3 prosent neste år. Boligmarkedet forventes å øke 5 prosent, mens for private yrkesbygg tror man at de tunge tidene fortsetter, inntil den økonomisk usikkerheten fra covid-19 demper seg. Her spås et fall i investeringene på 6 prosent både i år og neste år. Spesielt hotellsektoren er hardt rammet av coronapandemien, og bestillingene av nye hoteller er så godt som fraværende. Lysglimtet innen næringsbygg er logistikkbygg, der aktiviteten er god og nok vil ta seg opp utover året.

I tillegg er kontormarkedet lite aktivt innen nybygg.

Forsiktige kommuner

Norske kommuner har også vist lavere etterspørsel. Det tror analysesjef i Veidekke, Kristoffer Eide Hoen, skyldes mange kommunesammenslåinger og at de nye kommunene trenger tid på å samle troppene før det settes igang større investeringsprosjekter.

– Kommunene satte i gang mye før de ble slått sammen, og det kan være litt krevende å komme igang med nye prosjekter, sier han.

Et marked de ser for seg vil vokse, er omsorgsbygg. Mens det i dag er snaue 350.000 mennesker i Sverige og Norge i alderen 80 til 85 år, forventer SSB og SCB at dette øker til rundt 600.000 i 2030.