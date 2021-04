Børs frister ikke

– Vi har gjort en endring på aksjeklassene våre for å få til en viktig forenkling, sier konsernsjef Egil Hogna.

I høst satte han seg i sjefsstolen i et av Nordens største tverrfaglige konsulentselskaper innen samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Noe av det første han tok tak i var å endre aksjestrukturen.

Bort med B-aksjene

Tidligere har selskapet hatt en egen aksjeklasse (B-aksjer) for utdeling av utbytte til ansatte i stedet for bonusordning.

Norconsult (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 6.932 6.289 Ebita 610 465 Resultat før skatt 430 365 Årsresultat 299 260 Konsulentselskap med hovedvekt av oppdragene innen bygg og eiendom, samferdsel og energi. Har 4.600 ansatte, to tredeler av dem i Norge. Har 3.400 aksjonærer.

– Dette var tidligere en skatteeffektiv måte å dele ut overskudd på, men det er endret på. Det var en norsk ordning, og etter hvert som vi er blitt større utenfor Norge, er det viktig å likebehandle medarbeidere. Det har vært en kostbar og komplisert ordning, sier han.

En annen effekt er at én aksjeklasse er enklere hvis man gjør oppkjøp, fusjoner eller andre transaksjoner med oppgjør i aksjer.

Ansatte negative til notering

I 2016 hadde selskapet en diskusjon om børsnotering. Det ble tatt dårlig imot av de ansatte. Fire av fem var negative, og saken ble lagt bort.

– Børsnotering er ikke et tema i dag. Vi har sett at noen av konkurrentene våre har hatt en berg- og dalbane på børs. Det kan sikkert være spennende, men har nok ikke alltid bare vært moro, sier Hogna.

– Hvorfor gjør dere aksjeomdannelsen nå?

– Det er en fordel å gjøre det før ordinær generalforsamling siden konverteringen påvirker regnskapet, sier han.

Selskapet har 3.400 ansatte, og den bokførte egenkapitalen var ved nyttår 1.689 millioner kroner.

4.600 ansatte

Selskapet økte i fjor lønningslisten med rundt 300, og var ved nyttår 4.600 ansatte.

– Vi håper å øke litt mer i år, men vi får se om vi lykkes. Vi kom på andreplass over attraktive arbeidsplasser blant yrkesaktive ingeniører, og vi har god søkning til våre stillinger, sier han.

Selskapets ansatte har i hovedsak ingeniør- og arkitektbakgrunn.

Kjernen i selskapet er rådgivningsoppdrag innen bygg og eiendom,samferdsel og energi. Rundt to tredeler av inntektene kommer herfra. Til tross for pandemien økte selskapet omsetningen med drøyt 10 prosent til 6,9 milliarder i fjor.

Vil vokse utenlands

Den norske delen står for cirka to tredeler av totalen, men Hogna ser for seg høyere veksttakt utenfor grensen.

– Sverige og Danmark har høy underliggende vekst, så vi vil nok vokse mer der enn i Norge, sier Hogna.

Og for alle landene gjelder at fornybar energi, og teknologi rettet mot dette, er den kraftigste vekstmotoren.

– Innen batteri- og hydrogenteknologi er vi en av flere som er med på utviklingen. I tillegg jobber vi med karbonfangst på Norcem-fabrikken i Brevik, sier han.