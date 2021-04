Ny rekord for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig solgte 274 boliger for 1.431 millioner kroner i første kvartal. Målt i verdi er dette det beste førstekvartalssalget og det nest beste kvartalssalget i selskapets historie, ifølge en børsmelding.

Nettosalget, salget justert for Selvaag Boligs eierandel i samarbeidsprosjekter, endte på 248 boliger til en en verdi på 1.242 millioner kroner.

I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag bygging av 134 boliger, 95 ble ferdigstilt og 124 ble overlevert til kjøpere. Pr. 31. mars hadde selskapet 1.349 boliger under oppføring og 17 boliger som ikke var solgt.

– Det har vært stor etterspørsel i alle markedene vi opererer, men spesielt i randsonen til Oslo. Det henger sammen med at det er lav boliglånsrente og at det bygges for lite i Oslo, uttaler adm. direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig i børsmeldingen.

Nettosalget tilsvarende kvartal i 2020 var 164 boliger med en samlet verdi på 840 millioner kroner, og bruttosalget var 196 boliger for 1.031 millioner kroner.