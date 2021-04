DNB Markets jekker opp kursmålet på børstaper

DNB Markets hever kursmålet på NRC Group fra 16 til 18 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin hold-anbefaling på aksjen.

Meglerhuset slår fast at første kvartal normalt er lavsesong for EBITDA-marginen til selskapet, og at kvartalsrapporten derfor trolig ikke vil gi noen indikasjoner på en innhenting i marginenen. DNB Markets mener derfor at fokuset derfor bør rettes mot ordreinngangen.

«NRC må få hentet inn ebit-marginen for å vinne tilbake investortilliteten rundt 2022-2023-estimatene, noe førstekvartalsrapporten trolig ikke vil gjøre. Vi gjentar hold», skriver meglerhuset, ifølge TDN Direkt.

Midt i påsken ble NRC Group tildelt en kontrakt verdt drøyt 420 millioner kroner i Finland. Oppdragsgiveren var den finske forvaltningsmyndigheten FTIA.

Fredag omsettes aksjen for 17,82 kroner, ned 0,8 prosent. I løpet av det siste året har aksjen falt over 40 prosent.