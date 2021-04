Meglerhus nedgraderer: – Selg Veidekke

DNB Markets nedgraderer Veidekke fra hold til selg med kursmål 115 kroner, går det frem av mandagens aksjerapport fra meglerhuset.

«Veidekke legger frem tall for første kvartal 6. mai, og forventningene til kvartalet ser ut til være noe over vårt estimat. Første kvartal er lavsesong for selskapet, og hverken vi eller konsensus venter at selskapet vil rapportere et positiv driftsresultat (EBIT) for perioden. Etter vårt syn er imidlertid også de mer langsiktige konsensusforventningene for optimistiske, og vi venter dermed at disse vil kunne komme ned fremover», heter det.

Veidekke sluttet på 128 kroner fredag, etter å ha falt 0,2 prosent. DNB Markets ser en nedside på ytterligere 10 prosent fra disse nivåene.