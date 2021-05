Øker utbyttet fra 50 til 70 prosent

– Etter salget av eiendomsvirksomheten har vi gått fra å ha en tung til en lett balanse. Det tydeliggjør at vi kan høyne utbyttene, og har endret vår utbyttepolicy fra 50 prosent av resultatet til 70 prosent, sier finansdirektør i Veidekke, Jørgen Wiese Porsmyr.

Veidekke (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 8.311 8.443 Driftsresultat 29 -109 Resultat før skatt 28 -165 Resultat etter skatt 22 -128

Gammelt resultatmål

Selskapet la frem sine kvartalstall torsdag morgen og hadde samtidig en oppdatering av selskapets strategi for presse, analytikere og andre. Utover utbyttejusteringen var det får rene nyheter fra seansen.

Selskapet hentet frem den gamle ambisjonen om å ha et resultat på minst 5 prosent før skatt, en ambisjon selskapet har hatt i mangfoldige år.

Dropper store kontrakter

Det er heller ikke noe nytt rundt selskapets politikk på store anleggsprosjekter innen samferdsel.

Veidekke har etter noen smeller bestemt seg for ikke å legge inn anbud på kontrakter på over 1,5 milliarder kroner på bygging av vei og jernbane for å redusere risikoen. Dette gjør at de utelukker seg selv fra 71 prosent av det markedet som preges av stadig større kontrakter, som spesielt statens utbyggingsselskap Nye Veier har gått i bresjen for.

– Det er nok kontrakter innen andre segmenter i anleggsbransjen, og vi mener fortsatt at det er en god idé å holde seg under halvannen milliard på samferdsel, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson.

Selskapet fikk i første kvartal nye ordrer på 9,8 milliarder kroner, mens omsetningen var 8,3 milliarder, og spesielt i Danmark og Sverige var ordreinngangen god.

Veidekke gjorde et stort poeng av at selskapet har besluttet å være klimanøytralt om 24 år, i 2045. Det er samme år som Tyskland, og fem år før USA.

Snudde minuset

Veidekke fikk i første kvartal et resultat før skatt på 28 millioner kroner, opp fra et underskudd på 165 millioner i samme periode i fjor.

Omsetningen var på 8,3 milliarder, mot 8,4 milliarder i første kvartal i fjor.

Årets resultat inkluderer en gevinst på 39 millioner kroner knyttet til virksomhetssalg. Fjorårets underskudd inkluderte på sin side urealiserte tap og ekstraordinære kostnader på 85 millioner.

Nye ordrer i løpet av den nå tilbakelagte tremånedersperioden utgjorde 9,8 milliarder kroner, og ordrereserven pr. 31. mars var 37,9 milliarder, ifølge entreprenørkonsernet.