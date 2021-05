Skanska rehabiliterer på Skøyen

Skanska og Aberdeen Eiendomsfond Norge har signert kontrakten om en full rehabilitering av Karenslyst Allé 12-14 på Skøyen. Det kommer frem i en pressmelding fra selskapet torsdag.

Karenslyst Allé 12-14 er et kontorbygg på 16.000 kvadratmeter fordelt over ni etasjer. Det er næringsvirksomhet i første etasje som skal være i drift under hele byggeperioden, mens de øvrige etasjene skal gjennomgå en fullstendig innvendig rehabilitering i løpet av 14 måneder.

Avtalen har en verdi på 239 millioner kroner og arbeidet gjennomføres som en totalentreprise.



Hovedkontor for NorgesGruppen

KORT TID: For Terje Nyborg Olsen, regiondirektør i Bygg Oslo Næring i Skanska Norge Foto: Skanska

Bygget, som ble oppført i 1998, er eid av Aberdeen Eiendomsfond Norge I og leies ut til NorgesGruppen, som har hovedkontor i lokalene. NorgesGruppen flytter ut av lokalene i begynnelsen av juni, men kommer tilbake i august 2022 – når lokalene er renoverte.

– Den største utfordringen i dette prosjektet er den korte byggetiden, sier Terje Nyborg Olsen, regiondirektør i Bygg Oslo Næring i Skanska.

I løpet av 14 måneder skal Skanska flytte ut fasaden for å åpne opp inngangspartiet, installere utvendig solskjerming og gjennomføre en full innvendig rehabilitering.

– Vi har satt sammen et team som vil håndtere den korte byggetiden, trang byggeplass og mange parallelle produksjonsløp i et eksisterende bygg på en sikker og effektiv måte, sier Olsen.

Skanska har flere pågående rehabiliteringsprosjekter i Oslo for tiden, hvor av Høyblokka i Regjeringskvartalet og Universitetsgata 2 er de to største.