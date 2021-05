Handelsbanken vraker kjøpsanbefaling etter torsdagens tall

Handelsbanken-analytiker Johan Edberg kutter anbefalingen på Veidekke-aksjen fra kjøp til hold og setter ifølge Bloomberg kursmålet til 130 kroner.

Aksjen ble sist omsatt for 120,20 kroner. Det er verdt å merke seg at Veidekke-aksjen ble handlet ex. utbytte på 5,75 kroner fra 6. mai.

I løpet av de siste 21 månedene har Handelsbanken gitt Veidekke to kjøpsanbefalinger og en hold-anbefaling.

Torsdag presenterte Veidekke sine kvartalstall. I første kvartal 2021 fikk selskapet et resultat før skatt på 28 millioner kroner, opp fra et underskudd på 165 millioner i samme periode i fjor. Omsetningen var på 8,3 milliarder, mot 8,4 milliarder i første kvartal i fjor.

Årets resultat inkluderer en gevinst på 39 millioner kroner knyttet til virksomhetssalg. Fjorårets underskudd inkluderte på sin side urealiserte tap og ekstraordinære kostnader på 85 millioner.

For to og en halv uke siden nedgraderte DNB Markets sin anbefaling på Veidekke fra hold til selg og satte kursmålet til 115 kroner.