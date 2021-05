Ordreboken eser ut, marginene øker

AF Gruppen måtte i første kvartal se topplinjen falle fra 6.607 til 6.209 millioner i forhold til samme periode i fjor, men driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) gikk fra 345 til 400 millioner kroner.

Resultatet før skatt steg fra 206 til 245 millioner kroner, slik at resultatmarginen vokste fra 3,1 til 4,0 prosent. Høy ordreinngang økte ordrereserven til 33.818 millioner kroner ved utgangen av kvartal, opp fra 32.492 millioner kroner på samme tid i fjor.

– God drift og solid prosjektvirksomhet gjør at vi oppnår akseptable resultater ved inngangen til 2021. Gjennom kvartalet har vi opplevd høy etterspørsel og god tilførsel av nye, spennende prosjekter. En sterk ordrereserve gir oss høy forutsigbarhet, sier konsernsjef Amund Tøftum i en kommentar.

– En solid rapport

Inntekter og EBITDA var godt under konsensus på henholdsvis 6.960 og 441 millioner kroner, men Pareto-analytiker Christopher Mo Dege velger å fokusere på ordreinngang og marginer.

– Alt annet like indikerer avviket i inntekter rundt én prosent nedside på resultatestimatene for helåret 2021, og vi mener at sterkere marginer og høyere ordreinngang enn ventet overskygger timingen av bokførte inntekter. Alt i alt en solid rapport som understreker de to viktigste faktorene i AF Gruppens aksjehistorie fremover: vekst og marginforbedring, skriver han i en oppdatering tirsdag.

Mo Dege har en kjøpsanbefaling på aksjen, med kursmål 230 kroner. Aksjen faller svakt til 200,50 kroner på Oslo Børs tirsdag formiddag, og Mo Dege ser dermed en oppside på knapt 15 prosent fra dagens nivåer.

Plusser og minuser

– Samtidig er det en viss variasjon blant enhetene og vi skal fortsatt jobbe for at samtlige enheter leverer på det nivået som forventes, sier legger han til.

På den sterke siden økte aktivitetsnivået i Anlegg betraktelig sammenlignet med samme kvartal i fjor, etter at Eiqon og Consolvo har blitt en del av virksomhetsområdet. På den svake siden er Betonmast – ifølge selskapet som ventet, mens lønnsomheten innen Bygg også karakteriseres som noe svakere enn ventet.

Styret har foreslått til et utbytte på 6,50 kroner pr. aksje for utbetaling første halvår 2021.

AF Gruppen (Mill. kr) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 6.209 6.607 Driftsresultat (EBIT) 264 213 Resultat før skatt 245 206 Resultat etter skatt 194 160