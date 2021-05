AF sikret vindprosjekt til 160 millioner

AF Gruppen er via datterselskapet Kanonaden Entreprenad tildelt oppdraget med å utføre byggearbeider for to vindparker i Sør-Sverige, opplyser entreprenørkonsernet 17. mai morgen.

Verdien av oppdragene er rundt 160 millioner svenske kroner.

Prosjektet gjelder to vindparker i nærheten av hverandre, der samlet installert effekt skal bli på 86 megawatt. Totalt består de av 20 vindturbiner. AF-selskapet Kanonaden skal stå for bygging av veier og fundamenter samt utgraving og klargjøring av strømnettet i vindparkene, opplyses det.

De 20 vindturbinene skal produsere fornybar elektrisitet som tilsvarer det gjennomsnittlige årlige forbruket til 44.000 husstander.



– Vi er glade for å kunne bidra med å styrke forsyningen av fornybar elektrisitet i Sør-Sverige, der det for øyeblikket er mangel på strøm, og samtidig bidra mot Sveriges nasjonale mål om hundre prosent fornybar strømproduksjon innen 2040, sier konserndirektør Bård Frydenlund i AF Gruppen Sverige i meldingen.