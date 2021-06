SBB selger eiendom i Norge for 1,2 milliarder kroner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) melder i en børsmelding fredag at selskapet vil selge offentlige kontorer og rettslige eiendommer i Norge for cirka 1.200 millioner kroner.

Selskapet selger ni eiendommer i to forskjellige transaksjoner med forskjellige kjøpere, opplyses det. Den avtalte eiendomsverdien er om lag 20 prosent mer enn hva de ble verdsatt til ved årsskiftet.

«Vi har nå solgt for totalt 2.200 millioner kroner i Norge i 2021 for avtalt eiendomsverdi omtrent 20 prosent over årsskiftet og 11 prosent over 1. kvartal 2021, som viser det sterke norske markedet og verdipotensialet i SBBs portefølje», sier Oscar Lekander, leder for forretningsutvikling i SBB i meldingen.