AF Gruppen har meldt om en rekke nye oppdrag i Stockholm-regionen den seneste uken, senest torsdag ettermiddag:

Datterselskapet HMB har inngått en avtale om å bygge 64 leiligheter for Familjebostäder utenfor den svenske hovedstaden. Avtalen er verdt 148 millioner svenske kroner.

Dette oppdraget er femte etappe i et større prosjekt, og ved fullføring vil HMB ha bygget 600 leiligheter for Familjebostäder på Drevvikshöjden.

4 x Stockholm

Tidligere torsdag opplyste AF Gruppen om en Stockholm-jobb til datterselskapet Betonmast, som innebærer bygging av 152 leiligheter for 255 millioner svenske kroner.

Forrige onsdag undertegnet Betonmast en kontrakt for bygging av 26 leiligheter og 24 rekkehusleiligheter for 185 millioner svenske kroner.

Forrige tirsdag fikk HMB oppdraget med å bygge 115 leiligheter for OBOS for 270 millioner svenske kroner, med opsjon for mer.

Samlet har AF Gruppen meldt om Stockholm-oppdrag til 858 millioner svenske kroner på en drøyt uke. Det tilsvarer omtrent det samme i norske kroner.

Her hjemme er AF Gruppen forøvrig i dag gitt oppdraget med å bygge nye Tøyenbadet i Oslo for 520 millioner kroner.