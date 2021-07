Solgte boliger for 2,36 milliarder i første halvår

Selvaag Bolig solgte 180 boliger for 927 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år har Selvaag Bolig solgt 454 boliger for 2,3 milliarder kroner. Det er en oppgang på 21 prosent fra første halvår i fjor, ifølge ferske tall fra selskapet.

Nettosalget, justert for Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter, endte på 173 boliger for 871 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i år er nettosalget 420 boliger for til sammen 2,1 milliarder kroner.

– Boligsalget har vært godt i hele første halvår, men andre kvartal har vært noe roligere enn første. Vi har likevel solgt godt i alle prosjekter, spesielt i Stor-Oslo. Vi forventer også et godt og stabilt marked fremover, sier adm. direktør Sverre Molvik en børsmelding.

Det ble igangsatt bygging av 142 boliger, ferdigstilt 120 boliger, og overlevert 132 boliger til kjøper. Pr. 30. juni hadde Selvaag Bolig 1.371 boliger under bygging og 15 ferdigstilte boliger som ikke var solgt.

Hittil i år har Selvaag Bolig igangsatt bygging av 276 boliger, ferdigstilt 215 boliger og overlevert 256 boliger til kjøper.