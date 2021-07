AF Gruppen og Aker Solutions signert en intensjonsavtale for å slå sammen selskapenes eksisterende offshore decom-operasjoner til et 50/50-eid selskap, med mål om å skape en ledende global aktør for miljøvennlig resirkulering av offshoreinstallasjoner, ifølge en melding fra selskapene.

– Vår ambisjon er å etablere en unik resirkuleringsaktør, som er posisjonert for å tilby en total dekommisjoneringsløsning for det globale resirkuleringsmarkedet til havs, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

Tøftum peker på FNs bærekraftsmål og mener at det nye selskapet skal levere på de grønne, sirkulære ambisjonene som er skissert i FNs plan.

– Ved å kombinere Aker Solutions' offshore-, ingeniør- og prosjektgjennomføringskompetanse med AF Gruppens dekommisjonerings- og anleggskompetanse, vil vi maksimere det totale resirkuleringspotensialet, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern med hovedkontor i Oslo.

Konsernsjef er Amund Tøftum.

Største aksjonærer er OBOS og Tor Øivind Fjeld gjennom ØMF Holding.

Aker Solutions Oljeserviceselskap som leverer utstyr og ingeniørtjenester til prosjektering, bygging, drift og vedlikehold av anlegg og prosjekter innen olje- og gassindustrien og fornybar energi, både over og under vann.

Har rundt 14.000 ansatte i over 20 land.

Kjetel Digre er konsernsjef og Øyvind Eriksen er styreleder.

Største aksjonær er Aker Holding med en drøy tredjedel av aksjene. Staten er nest største aksjonær.

Fjerne plattformer

Forretningsideen til det nye selskapet bygger på å fjerne og gjenvinne utrangerte oljeplattformer. Målet er dermed å gjenvinne mest mulig av materialene i installasjonene til havs.

AF Offshore Decom har de siste årene oppnådd en kildesorteringsgrad på 94 prosent av konstruksjonene for gjenvinning, hvor metall er hovedkomponenten.

Gjenbruk av stål har 70 prosent mindre utslipp av CO2 enn malmbasert produksjon, som tilsvarer en utslippsreduksjon på 1 kg CO2 pr. kilo gjenvunnet stål, ifølge meldingen.



Avvikling av offshoremarkedet har et stort uutnyttet potensial globalt, med cirka 10.000 operative driftsplattformer. Nordsjøen har alene et betydelig potensial med en forventning om at mer enn 900.000 tonn toppdekk skal fjernes i perioden 2020 til 2029.

Det nye selskapet vil ha en ordrereserve på 2,5 milliarder kroner, og transaksjonen ventes å være gjennomført i løpet av andre halvdel 2021. Gjennomføringen er betinget due diligence og godkjenning fra Konkurransemyndighetene.