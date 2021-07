Solon satte ny kvartalsrekord

I løpet av årets andre kvartal inngikk Solon Eiendom avtaler om salg av 205 boliger for totalt 1,3 milliarder kroner, i følge tall fra selskapet. Det er det høyeste antallet avtalte salg Solon noensinne har hatt i løpet av et kvartal. I tillegg er det tredje kvartal på rad at selskapet inngår avtaler om over 200 boenheter. Dermed har Solon inngått avtaler om 420 enheter for totalt 2,5 milliarder i løpet av årets første halvpart.

Mandag ble det klart at Samhällsbygnadsbolaget (SBB) kjøper 5 millioner aksjer i Solon Eiendom.

Det er en økning fra antall solgte i løpet av fjorårets andre kvartal. Da solgte Solon 120 enheter for 810 millioner kroner. Justert for Solon Eiendoms andel i samarbeidsprosjekter hadde selskapet et nettosalg på 160 boenheter, som dro inn rett i overkant av 1 milliard.

– Med de vanskelige markedsforholdene som har vært, er vi enda stoltere av salgstallene for årets andre kvartal enn noen andre. Salgsrekorden er drevet av tre faktorer: høykvalitetsprosjekter som tiltrekker finansielt sterke kunder, hardt arbeid og sterkere salgsfokus.



I andre kvartal fullførte Solon bygging av 88 boliger og overleverte 114 til kjøper. På grunn av betalingsstrukturen av forrige års oppkjøp av Solon Sørvest venter ikke selskapet noen signifikante inntekter fra 63 av de overlevert.

Totalt fullførte selskapet bygging av 361 enheter og overdro 371 til kjøper. Salgsinntektene til selskapet genereres hovedsakelig når boligene overleveres til kjøper.