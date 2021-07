Storaksjonærer solgte til SBB

Tore Aksel Voldberg, Runar Vatne og Simen Thorsen har til sammen solgt 4.089.540 Solon-aksjer. De gikk for 40 kroner stykket. Prisen på handelen ligger dermed på 163 millioner kroner. Aksjen stengte onsdag på 37,10 kroner.

Solon Eiendom kjøpte to eiendommer av SBB (Samhällsbygnadsbolaget) i Kristiansand. Som betaling selger medlemmer av Solon-styret aksjer til SBB. Solon Eiendom skal snart over til Stocholm-børsen med SBB som største eier. SBB, med storeier Ilija Batljan, har uttalt at de vil kjøpe seg opp til maksimalt 19,9 prosent.

Solon Eiendom satte kvartalsrekord i årets andre kvartal.

Voldberg, Vatne og Thorsen sitter igjen med henholdsvis 12.551.061, 17.144.986 og 14.814.701 Solon-aksjer. Selskapet vil utstede 7.416.230 nye aksjer til SBB som betaling for Kristiansand-eiendommene. Da vil Voldberg sitte på 15,39 prosent av selskapets utestående aksjer. Vatne står igjen med 20,98 prosent, og styreleder Thorsen sitter på 18,16 prosent.