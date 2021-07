E6-smell for Multiconsult

Nye Veier, som bygger flere store veiprosjekter i Norge, har bestemt at kontrakten for E6-strekningen fra Moelv til Roterud er avsluttet på grunn av negativ kostnadsutvikling i prosjektet, ifølge en melding fra selskapet.

Konsortiet Berinor, bestående av entreprenørene Bexix og Rizzani, ble signert 7. september 2020, og Multiconsult ble valgt som underleverandør til Berinor.

– I styremøte 29. juni besluttet Nye Veier å avbestille totalentreprisekontrakten fordi totalentreprenøren gjennom den integrerte samhandlingsfasen ikke har klart å sannsynliggjøre at prosjektet kan leveres innenfor budsjettprisen, sier Bjørn Børseth, direktør for kontrakt og marked i Nye Veier, i meldingen.

Fortsatt god fremdrift

Nye Veier opplyser om at fremdriften i prosjektet fortsatt går bra og at oppgaver som kan opprettholde drift i reguleringsplanarbeidet får høy prioritet. En ny revidert prosjektstrategi skal også bli presentert i løpet av høsten.

Multiconsult skriver i en børsmelding at det er for tidlig å vurdere de fulle konsekvensene av kanselleringen, men at det venter en reduksjon i ordrereserven på anslagsvis 120-140 millioner kroner.

Selskapet forventer uansett at det i stor grad vil kunne erstatte E6-kontrakten med annet arbeid de neste månedene.