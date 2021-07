DNB Markets kutter kursmålet på Veidekke, og gjentar salgsanbefaling, skriver TDN Direkt mandag.

Kursmålet kuttes fra 115 til 110, noe meglerhuset begrunner med at de mener Veidekke er for høyt priset sammenliknet med liknende selskaper. I tillegg mener de nåværende konsensus på EBIT-marginen til Veidekke er for høy.

Meglerhuset mener det er mer å hente i svensknoterte selskaper, ifølge TDN.

Mandag etter børsåpning omsettes aksjen for 115 kroner, ned 0,9 for dagen.