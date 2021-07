Self Storage Group har inngått en avtale for kjøp av en eiendom på Billingstadsletta 91 i Asker med en eiendomsverdi på 32,8 millioner kroner.

Det melder selskapet i en melding torsdag.

Selskapet skal ha fått opsjonen å kjøpe eiendommen i 2019 med gode vilkår, opplyses det.

Eiendommen skal brukes av OK Minilager, et selskap under Self Storage.