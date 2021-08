Elkem-selskap inngår avtale på Herøya

Elkems heleide datterselskap Vianode har vellykket operasjonalisert deres industrielle pilot i Kristiansand, og for å sikre raskere tilbud ut til markedet, har selskapet inngått en leasingavtale for et nytt bygg på Herøya Industripark i Porsgrunn.

Det skriver TDN Direkt, og viser til en melding fra selskapet mandag morgen.

Bygningen er lokalisert ved siden av deres allerede planlagte storskala-anlegg, og vil fungere som en fast-track-mulighet ved sterk etterspørsel fra kunder. Initiativet målsetter også å korte ned tiden det tar til produksjonsstart, og vil øke Vianodes totale kapasitet ved industriparken. Anlegget vil kunne tillegge ytterligere 5.000 tonn med produksjonskapasitet, hvilket øker Vianodes totale kapasitet til 60.000 tonn.