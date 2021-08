Billigere husleie i juli

I snitt kostet det 9.796 kroner å leie en bolig i Norge i juli, som er 2,6 prosent lavere enn i juni. Prisene er dog 3,6 prosent høyere enn i juli 2020.

Det skriver Husleie.no i sin husleieindeks for juli måned. Det er vanskelig å gi en presis indeks på utleie ettersom det ikke er rapporteringsplikt på utleiepriser, men selskapet betjener om lag 15 prosent av leiemarkedet, og mener selv å være den mest presise aktøren.

Billigere i Oslo

I hovedstaden har leiemarkedet ifølge Husleie.no økt kraftig i løpet av våren. Snittprisen for å leie en bolig i Oslo var i juli 12.948 pr. måned. Det er på samme nivå med måneden før, men 0,6 prosent lavere enn i juli i fjor.

«Opp gjennom årene har juli og august vært månedene med aller mest fart i leiemarkedet i Oslo – sterkt drevet av horder med studenter. Under pandemien har dette endret seg totalt. I år har vi sett at studentene begynte å innta leiemarkedet allerede i slutten av april. Vi fikk dermed en kraftig økning i prisene før sommeren, men nå har det stabilisert seg. Det er imidlertid viktig å understreke at prisene har stabilisert seg på et rekordhøyt nivå i hovedstaden,» kommenterer daglig leder Kjetil J. Olsen i en pressemelding tilknyttet tallene.

Dyrere i Trondheim og Bergen

Trondheim og Bergen skal imidlertid ha sett en kraftig økning av leieprisene i feriemåneden juli.

Før pandemien, i februar 2020, var snittprisen på en leilighet i Bergen 8.323 kroner. I juli i år var snittet 10.455 kroner. Også i Trondheim var snittprisen litt over 8.000 kroner over flere måneder i fjor. I juli i år var snittet i byen 9.363.

«Bergen og Trondheim har tradisjonelt ligget mye lavere i pris enn Oslo. Men nå begynner det sannelig meg å bli dyrt å leie bolig i disse to byene også. Jeg tror at mange studenter må skaffe seg deltidsjobb for å ha en sjanse til å klare leien. Studielån og stipend er ikke nok,» skriver Olsen i meldingen.

Husleie.no driver en utleieplattform som tilbyr utleiere prosesser og tjenester som blant annet leiekontrakter, depositumskonto, innkreving av husleie, utleieforsikring og oppsigelse av leietaker.