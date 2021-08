Svakere for Tromsø-riking

Odd Berg AS har det man trygt kan kalle en veldiversifisert virksomhet, bestående av produksjon av ferdigbetong, fôr til oppdrettsnæringen, et kjemisk og mikrobiologisk laboratorium som gjør analyser av næringsmidler, vann og renhold i produksjonsmiljø, en finansportefølje på 370 millioner kroner og en eiendomsvirksomhet.

Familieeid i 141 år

Odd Berg har vært i familiens eie helt siden 1870.

Daniel Sørensen drev med ulike virksomheter på Gibostad på Senja – blant annet handel, skipsekspedisjon, fisk og et forholdsvis stort gårdsbruk, skriver selskapet Odd Berg på sine hjemmesider.

SÅVIDT I PLUSS PÅ DRIFTEN: Erlend Sundstrøm, adm. direktør i Odd Berg Gruppen. Foto: Odd Berg

I dag eier Benedicte Berg Schilbred samtlige aksjer, og balansen er bunnsolid. Den bokførte egenkapitalen er på 543 millioner og bankgjelden kun 144 millioner. Den reelle egenkapitalen er langt høyere, og i 2019 anslo Kapital formuen hennes til å ligge på 825 millioner kroner.

Lite Tromsø-turister

I årsrapporten skriver styret at markedsforholdene for konsernets produkter og tjenester utviklet seg positivt gjennom 2020. Eneste minuset i boken var handelseiendom i Tromsø sentrum, som merket fraværet av turister samt utstrakt bruk av hjemmekontor under coronapandemien.

Konsernet eier cirka 30.000 kvadratmeter med utleiebart areal.

Datterselskapet Berg Betong produserer ferdigbetong i Tromsø og eier også et sand- og grustak i hjembyen.

Odd Berg AS (Mill. kr) 2020 2019 Driftsinntekter 113,8 109 Driftsresultat 1,7 −1,3 Resultat før skatt 37,5 50,1 Årsresultat 35,3 48

Fôrproduksjonen foregår også i Tromsø, og produktene selges hovedsakelig til Sør-Europa, Nord-Amerika og Norge.

Tror på økt fiskefôrsalg

Styret skriver at det forventer stabil etterspørsel etter ferdigbetong i år sammenlignet med fjoråret, som var et normalår i Tromsø-regionens byggemarked.

Det ser for seg økt salg av fiskefôr som følge av økt markedsføring, spesielt mot landene rundt Middelhavet, men også andre markeder. I Norge tror det etterspørselen vil øke som følge av at torskeoppdrettsnæringen er i en tidlig vekstfase.

Selskapet har en finansportefølje på 374 millioner kroner, bestående av aksjer og fond, og i fjor var avkastningen på denne drøyt 29 millioner, mot 44,5 millioner i 2019.

Adm. direktør i Odd Berg, Erlend Sundstrøm, har ferie og var fredag ikke tilgjengelig for intervju.