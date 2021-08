NRC karret seg i pluss

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 7.00

– Andre kvartal markerer starten på høysesongen for NRC, idet aktivitetsnivået tar seg opp. Gjennom sommeren stenger kundene våre sporene for å utføre mer komplekst vedlikeholdsarbeid og oppgraderinger, sa adm. direktør Henning Olsen under kvartalspresentasjonen torsdag morgen.

Valutaeffekter og lavere inntekter fra Norge og Sverige sendte topplinjen i NRC Group ned 8 prosent (132 millioner) til 1.529 millioner kroner i andre kvartal. Samtidig klarte selskapet å kutte kostnadene enda mer, slik at driftsresultatet fikk seg et lite oppsving.

Likevel er ikke rapporten noe å henge i gullramme: Et resultat på 5 millioner kroner før skatt gir en resultatmargin på magre 0,3 prosent.

En uheldig investering

Aksjekursutviklingen i NRC Group har vært en katastrofe de seneste årene. En liten økning på en ellers blodrød torsdag er til liten trøst for de som kjøpte seg inn på 50–60 kroner for knappe to år siden. Aksjen handles nå rundt 16 kroner.

Ordreinngangen endte på 2.166 millioner kroner i kvartalet. Det var opp fra 1.319 millioner kroner i samme periode i fjor, men samlet var ordreboken ved utgangen av kvartalet mindre enn for ett år siden – 6.693 mot 7.526 millioner kroner.

NRC Group anser seg «sterkt posisjonert i et voksende marked» med en betydelig «pipeline» på anbudssiden. Godkjente statsbudsjetter og oppdaterte forslag til nasjonale transportplaner med økende langsiktige investeringer bekrefter ifølge rapporten positive markedsutsikter.

