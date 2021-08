Veidekke omsatte for 9,81 milliarder i andre kvartal, noe svakere enn fjorårets omsetning på 9,89 milliarder i samme periode. Resultatet før skatt løftet seg derimot til 391 millioner kroner, mot 359 millioner i fjor.

Resultatet pr. aksje endte på 2 kroner, og ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på 39,7 milliarder kroner.

– Vi hever resultatmarginen og viser at vi er på god vei mot å nå målene vi har satt oss for 2022. En god ordreinngang hittil i år forteller oss at Veidekkes markeder i store trekk fungerer tilfredsstillende, sier konsernsjef Jimmy Bengtsson i en børsmelding.

Veidekke (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 9.810 9.890 Driftsresultat 380 325 Resultat før skatt 391 359 Resultat etter skatt 303 278 Entreprenørselskap med hovedkontor i Oslo. Har virksomhet i Norge, Sverige og Danmark.

Konsernsjef er Jimmy Bengtsson.

Etablert i 1936. Ble notert på Oslo Børs i 1986.

Største aksjonærer er OBOS og Folketrygdfondet.

Ordreinngangen i kvartalet utgjorde 10,1 milliarder, mot 11,5 milliarder i andre kvartal i fjor. Ordrereserven økte innenfor offentlige yrkesbygg og samferdsel, mens andelene private yrkesbygg og boliger avtok. Om lag to tredeler av ordrereserven kommer til omsetning i de neste 12 månedene.

Byggevirksomheten i Norge leverte en omsetning på 3,56 milliarder, med et tilhørende resultat før skatt på 138 millioner, mot fjorårets 3,60 milliarder og et resultat før skatt på 140 millioner kroner. Den norske infrastrukturdelen leverte en omsetning på 2,45 milliarder, mot fjorårets 2,33 milliarder og henholdsvis 136 og 105 millioner kroner i resultat før skatt.

Les hele kvartalsrapporten her.