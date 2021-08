Kepler frykter lavere resultat – kutter kursmålet

Torsdag presenterte Veidekke sine kvartalstall. Nå velger Kepler Cheuvreux å redusere kursmålet på aksjen fra 130 til 120 kroner samtidig som hold-anbefalingen gjentas.

Ifølge TDN Direkt kuttes kursmålet for å gjenspeile meglerhusets tro på lavere resultat pr. aksje i perioden 2021-2023.

En viss forsiktighet

«Skulle Veidekke nå en resultatmargin på 4 prosent før skatt i 2022, ser vi en oppside i forhold til våre estimater og konsensus, men vi mener at en viss forsiktighet er berettiget gitt selskapets historikk», skriver Kepler Cheuvreux.

I andre kvartal 2021 omsatte Veidekke for 9,81 milliarder kroner, ned fra 9,89 milliarder i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 391 millioner kroner, mot 359 millioner året før.

Resultatet pr. aksje endte på 2 kroner, og ved utgangen av kvartalet hadde konsernet en ordrereserve på 39,7 milliarder kroner.

På god vei

– Vi hever resultatmarginen og viser at vi er på god vei mot å nå målene vi har satt oss for 2022. En god ordreinngang hittil i år forteller oss at Veidekkes markeder i store trekk fungerer tilfredsstillende, uttalte konsernsjef Jimmy Bengtsson i forbindelse med kvartalstallene.

Fredag omsettes aksjen for 114 kroner, opp 1,2 prosent.