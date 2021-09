AF Gruppen sikret ny kontrakt i Sverige

AF Gruppen skal via datterselskapet Kanonaden Entreprenad utføre grunn- og anleggsarbeid for et nytt sentrallager i Bålsta utenfor Stockholm, opplyser selskapet om tirsdag.

Avtalen er inngått med Logicenters, en av Nordens fremste utviklere av logistikkeiendommer. Og går ut på at de skal sette opp et logistikksenter for rørleggergrossisten Dahl som etablerer et nytt, høyautomatisk sentrallager.

Grunnarbeidet er påbegynt i sommer og ferdigstilles mot slutten av 2022. Anlegget forventes å være klart til innflytting i første halvdel av 2023.

Verdien på avtalen er anslått til å være på mellom 120 og 140 millioner svenske kroner.

– Vi verdsetter de gode relasjonene med Logicenters og ser frem til å skape optimale forutsetninger for å bygge det nye sentrallageret for Dahl, sier Bård Konrad Frydenlund, konserndirektør i AF Gruppen Sverige.

Kanonaden og Logicenters skal ha samarbeidet i flere tidligere prosjekter, inkludert det pågående logistikkprosjektet for Dagab, som ligger ved siden av den dette prosjektet.